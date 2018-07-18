روسيا: نبذل كل جهد ممكن لتجنب مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا

وطن: أكدت روسيا أنها تبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا، مؤكدة قلقها من احتمال اندلاع نزاع بين البلدين.

وقال السفير الروسي لدى طهران، ليفان جيغاريان، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، اليوم الأربعاء: "الاشتباكات تحصل من حين إلى آخر، وإننا بطبيعة الحال قلقون من احتمال مواجهة عسكرية بين القوات الإيرانية والإسرائيلية في سوريا، ونفعل كل شيء ممكن لتجنب ذلك ولمنع تصعيد النزاع".

وأعاد جيغاريان إلى الأذهان أن الوجود العسكري لإيران في سوريا يعد قانونيا، وأضاف، تعليقا على الطلبات الإسرائيلية بممارسة روسيا ضغطا على إيران لجعلها تسحب قواتها من سوريا: "إن إيران ليست بلدا يمكن الضغط عليه، فهي دولة كبيرة ولها سياساتها الخارجية المستقلة".

وشدد السفير الروسي لدى طهران على أنه "لا يمكن العمل مع إيران إلا من خلال وسائل الإقناع، دون ممارسة أي ضغط، لأن ذلك أمر غير مثمر".

روسيا اليوم