أسرى "مجدو" يناشدون المؤسسات الإنسانية الوقوف إلى جانبهم

رام الله - وطن: ناشد أسرى سجن مجدو، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم.

وقال الأسير المحرر أحمد وليد الأحمد، من قرية رمانة غرب جنين، الذي أفرج عنه من سجن مجدو اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى المرضى من العلاج الطبي اللازم، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة، إضافة لانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام وحرمانهم من إدخال الملابس والمواد التموينية.