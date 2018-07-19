حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل المواطنين وقامت بترويعهم وتخريب محتويات المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، حيث اعتقلت الشاب الجريح محمد ساهر دبور، واعتدت بالضرب على أحد الشبان، كما احتجزت سيارة أحد المواطنين.

وداهمت دوريات الاحتلال بلدات عابود وبيرزيت وابو قش وسلواد في رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة "أبو قش" في رام الله، بينما لم تُعرف هوياتهم.

كما اقتحمت مخيم الأمعري ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية وبيت فوريك شرق نابلس. واحتشدت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مع جرافة عسكرية على مدخل قرية عورتا.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد خضر نواورة، في مخيم الدهيشة. كما اقتحمت منزل الأسير المحرر أكرم الفسيسي في بلدة إذنا غرب الخليل، وعاثت فيه خرابًا.