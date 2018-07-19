الافراج عن الاسير عبد الرازق فراج بعد اعتقال اداري استمر عامين

رام الله- وطن: أطلقت سلطات الاحتلال سراح الكاتب عبد الرازق فراج (55 سنة) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله، وذلك بعد اعتقال رداري استمر عامين.

واستقبل حشد من ذويه واصدقائه وممثلون عن القوى الوطنية المعتقل فراج امام سجن عوفر الاسرائيلي حين تم اطلاق سراحه.

يشار الى ان فراج كان قد اعتقل لأكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، كان اخرها قبل عامين بعد ان اقتحم جيش الاحتلال منزله في رام الله واعتقه وحوله للاعتقال الإداري ، ومنذ ذلك الوقت والاحتلال يجدد اعتقاله ادارياً.

ويعمل فراج مديرا إداريا وماليا في اتحاد لجان العمل الزراعي، وهو كاتب صحفي عمل مع العديد من وسائل الاعلام ، واعتقل اول مرة عام 1985، حيث امضى حينها 6 سنوات في سجون الاحتلال، واعيد اعتقاله عام 1993 حيث قضى 4 سنوات ونصف اخرى في سجون الاحتلال الذي عاد واعتقله اكثر من مرة ادارياً كان اولها في عام 2002.

وخاض فراج الاضراب المفتوح عن الطعام مع الاسرى الاداريين اكثر من مرة.