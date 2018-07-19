هنغاريا تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

وطن: أعلنت هنغاريا (المجر)، انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت إن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم".

يشار إلى أن الميثاق العالمي للهجرة، الذي تمت المصادقة على نصه النهائي الأسبوع الماضي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد 18 شهرا من المفاوضات، يتعهد بتعزيز التعاون في التعامل مع تزايد تدفق المهاجرين في العالم.

ويأتي انسحاب هنغاريا بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة التي أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق بسبب تصورات "لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الأميركية".

وادعى وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، بعد اجتماع للحكومة في بودابست إن الوثيقة "تشكل خطرا على العالم وعلى هنغاريا"، لأنها "ستدفع الملايين" للبدء برحلة الهجرة.

وأضاف "يجب على هنغاريا ألا توافق، وهي بذلك تعلن بوضوح أنها لا تعتبر بأي حال من الأحوال أن أي إجراء للاتفاقية هو بمثابة وسيلة للتقدم إلى الأمام".

لكن رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، اعتبر أن الميثاق "ينبغي عدم النظر إليه كتهديد".

وقال المتحدث باسمه برندن فارما إن الوثيقة يجب أن تعتبر "أول منصة للتعامل مع ظاهرة الهجرة في العالم".

وأضاف "بغض النظر عن المواقف المتعددة من الهجرة ونص الميثاق العالمي، فإن الهجرة لا تزال أمرا واقعا".