الرجوب: الرئيس عباس أكد لبوتين استمرار قطع العلاقات مع واشنطن

وطن: قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمرار قطع العلاقات مع واشنطن؛ حتى ترجع عن مواقفها تجاه القدس واللاجئين.

وفي لقاء عبر تلفزيون فلسطين، الأربعاء، أوضح الرجوب أن "عباس أبلغ بوتين باستمرار قطع العلاقة مع أمريكا، وأنها لن تستأنف إلا بتراجع الخطوات الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان".

والسبت الماضي، التقى عباس وبوتين في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو.

وأضاف الرجوب أن الرئيس عباس "جدد التزامه خلال اللقاء بالشرعية الدولية، ورفض احتكار واشنطن رعاية مسار التسوية مع إسرائيل".

وعبّر عن ترحيب القيادة الفلسطينية بأي جهد من الصين أو روسيا في تحريك ملف المفاوضات مع إسرائيل.

وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية، ورفضوا أي حوار معها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

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