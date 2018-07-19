صحة غزة: 142 شهيداً و16496 جريحا في اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة

غزة- وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3 و حتى 17/7/2018.

وبلغ اجمالي الشهداء 142 شهيد و الاصابات 16496 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز، منهم 7901 تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و8695 تم علاجهم في المستشفيات.

ومن الشهداء

- 18 طفل

- 2 اناث

من الاصابات

- 3126 اطفال

-1362 سيدة

درجة الخطورة في مجمل الاصابات

-391 خطيرة

-3992 متوسطة

- 12113 طفيفة

من بين الاصابات

- 4190 رصاص الحي

- 529 معدني مغلف بالمطاط

- 7421 اختناق شديد بالغاز

-4356 شظايا و اصابات اخرى

مكان الاصابة في الجسم

- 613 بالراس و الرقبة

- 362 بالصدر و الظهر

- 392 بالبطن و الحوض

- 1239 اطراف علوية

- 5383 اطراف سفلية

- 1087 اماكن متعددة

حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات

- 60 اطراف سفلية

- 1 اطراف علوية

- 7 في اصابع اليد

استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى:

-2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)

- 325 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.

- تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي