صحة غزة: 142 شهيداً و16496 جريحا في اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة
غزة- وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3 و حتى 17/7/2018.
وبلغ اجمالي الشهداء 142 شهيد و الاصابات 16496 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز، منهم 7901 تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و8695 تم علاجهم في المستشفيات.
ومن الشهداء
- 18 طفل
- 2 اناث
من الاصابات
- 3126 اطفال
-1362 سيدة
درجة الخطورة في مجمل الاصابات
-391 خطيرة
-3992 متوسطة
- 12113 طفيفة
من بين الاصابات
- 4190 رصاص الحي
- 529 معدني مغلف بالمطاط
- 7421 اختناق شديد بالغاز
-4356 شظايا و اصابات اخرى
مكان الاصابة في الجسم
- 613 بالراس و الرقبة
- 362 بالصدر و الظهر
- 392 بالبطن و الحوض
- 1239 اطراف علوية
- 5383 اطراف سفلية
- 1087 اماكن متعددة
حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات
- 60 اطراف سفلية
- 1 اطراف علوية
- 7 في اصابع اليد
استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى:
-2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)
- 325 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.
- تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي