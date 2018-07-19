الاحتلال يهدم 4 منازل في بيت حنينا ويلزم اصحابها بدفع تكاليف الهدم

وطن: هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، أربعة منازل في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، وألزمت أصحابها بدفع تكاليف الهدم.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا وفرضت طوقا على القرية، قبل ان تشرع بهدم أربعة منازل تعود لعائلتي شوامرة وأبو أرميلة، بذريعة أنها مقامة على أرض تعود للمستوطنين.

يذكر أن سلطات الاحتلال، صعدت منذ بداية الاسبوع الجاري، عمليات هدم وإخلاء المنازل في القدس، وهدمت الثلاثاء المنصرم منزلا في حي شعفاط، فيما أجبرت بلدية الاحتلال في الاسبوع ذاته، مقدسيا على إخلاء منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، استعدادا لهدمه ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص.