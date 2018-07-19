عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة ايتمار

وطن: قالت القناة السابعة العبرية ان اتفاقا وقع بين قيادة المستوطنين وحكومة الاحتلال ينص على توسيع مستوطنة ايتمار المقامة على اراضي محافظة نابلس، ببناء 62 وحدة سكنية جديدة وشق شارع التفافي ، بديلا للشارع الذي يمر ببلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس مستوطنات الاحتلال في منطقة نابلس ان الاتفاق يحقق "الحلم الصهيوني" في التوسع الاستيطاني وانه يوم فرح لمستوطني ايتمار ولكل المستوطنين خاصة وانه ترافق مع الموافقة على شق شارع التفافي يخدم المستوطنة ويبعد المستوطنين عن المرور في حوارة