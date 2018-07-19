الاحتلال يصدر (37) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله- وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (37) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر تموز/ حزيران الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة (15) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. أحمد سعيد أبو الرب، جنين، 4 شهور أمر جديد

2. ورد محمد عبده، رام الله، 4 شهور أمر جديد

3. عماد عمر أبو الهيجا، جنين، 6 شهور أمر جديد

4. عبد الحليم نايف عز الدين، جنين، 6 شهور أمر جديد

5. إبراهيم وجيه صباح، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

6. أحمد شفيق أبو زينة، جنين، 6 شهور أمر جديد

7. أيمن أمين مرعي، سلفيت، 4 شهور أمر جديد

8. يوسف عبد الرحمن الخطيب، القدس، 4 شهور تمديد

9. صهيب محمد قفيشة، الخليل، 4 شهور تمديد

10. إسلام عماد جواريش، بيت لحم، 6 شهور تمديد

11. محمد عيد طبنجة، نابلس، 6 شهور أمر جديد

12. أيمن علي طبيش، الخليل، 6 شهور تمديد

13. إبراهيم عبد الله عروج، بيت لحم، 3 شهور تمديد

14. ثابت نصار نصار، نابلس، 6 شهور تمديد

15. نادر خضر عبيد الله، بيت لحم، 4 شهور تمديد

16. محمد سعيد عواد، نابلس، 6 شهور تمديد

17. صهيب جميل شبح، رام الله، 6 شهور تمديد

18. إسماعيل عطية رمضان، بيت لحم، 6 شهور تمديد

19. رياض عدنان أبو عيشة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

20. خالد علي البطاط، الخليل، 4 شهور أمر جديد

21. أحمد موسى الخلايلة، الخليل، 4 شهور تمديد

22. يوسف صالح يوسف، رام الله، 6 شهور أمر جديد

23. هاني عماد عبيدو، الخليل، 6 شهور أمر جديد

24. أحمد يوسف حسن خليل، الخليل، 6 شهور تمديد

25. محمود وجيه قط، نابلس، 6 شهور تمديد

26. إسماعيل طلب النطاح، الخليل، 4 شهور تمديد

27. عبد الناصر عدنان الرابي، قلقيلية، 6 شهور تمديد

28. حسين صالح أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور تمديد

29. محمد أديب دار موسى، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

30. إبراهيم نواف عامر، نابلس، 6 شهور أمر جديد

31. محمد أسعد أبو خليفة، جنين، 5 شهور تمديد

32. يوسف عبد العزيز قزاز، الخليل، 4 شهور تمديد

33. نوح روبين هشلمون، الخليل، 4 شهور تمديد

34. جبر عوض حج، رام الله، 4 شهور أمر جديد

35. أحمد محمد سليمان، رام الله، 4 شهور تمديد

36. عادل بركات غيث، الخليل، 4 شهور تمديد

37. شاكر حسن عمارة، أريحا، 4 شهور تمديد