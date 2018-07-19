الاندبندنت: طائرة ورقية بـ 3دولار تحرق الاف الدنمات في المستوطنات

رام الله - وطن: نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً لمراسلتها في القدس "بل ترو تشير" قالت فيه إن الاجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة التي فرضت مؤخراً في المناطق القريبة من قطاع غزة لم تكن كافية لطمأنة المستوطنين ولا حتى سلطات الاحتلال.

وأوضحت أن مئات الطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد حارقة أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية خاصة بعدما علقت حكومة الاحتلال إمدادات الوقود للقطاع.

وتضيف كاتبة المقال أن الفلسطينيين تعهدوا بمضاعفة عدد الهجمات الحارقة ضد "إسرائيل" بعد تشديدها الحصار على القطاع موضحة أن "مطلقي البالونات" أرسلوا مئات الهجمات من هذا النوع على الأراضي الإسرائيلية.

وتشير إلى ان الطائرات يتم تحميلها بكميات من الفحم والمتفجرات والمواد الحارقة التي تتسبب في إشعال الحرائق عندما تهبط إلى الأرض وأن نشطاء مقنعين وغير محددى الهوية تعهدوا أمام وسائل الإعلام بشن المزيد من الهجمات.

وختمت الصحيفة بأن إسرائيل نشرت طائرات مسيرة عالية الكفائة لمواجهة الطائرات الورقية التي تكلف كل منها نحو 3 دولارات لكن هذه الطائرات البدائية تسببت في إشعال 750 حريقاً داخل الأراضي الإسرائيلية وأحرقت ألاف الدونمات من المزروعات.