التفكجي: الاحتلال يحول ملكيات خاصة في القدس الى الاستخدام الاستيطاني

رام الله - وطن: حذر مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي من خطورة قيام سلطات الاحتلال في عمليات تسوية لعدد من الاحواض من اراضي المدينة المقدسة بنقل ملكياتها من اراض خاصة الى املاك عامة لصالح بناء المستوطنات بهدف استكمال اسرلة وتهويد المدينة عبر قلع المقدسيين وتهجيرهم.

واشار التفكجي الى ان تنفيذ تسوية الاراضي هو الاخطر بعد عام سبعة وستين، حيث سيؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني عبر تعيين اسرائيل مخاتير سيقومون بتنفيذ عمليات نقل ملكيات الاراضي من اصحابها الى املاك عامة او الاستيلاء على الاراضي التي لا يتواجد اصحابها ضمن ما يسمى حارس املاك الغائبين.

واوضح التفكجي ان ثلاثة عشر بالمئة من مساحة اراضي القدس فقط هو ما تبقى لأهلها، ويسعى الاحتلال لسرقة هذه النسبة الضئيلة عبر هذا المخطط، موضحا ان الاراضي المستهدفة تقع في صور باهر وجنوب المنطقة الصناعية "عطروت"، وبيت حنينا، واحواض في حي الشيخ جراح، وأخرى في حزما.

صوت فلسطين