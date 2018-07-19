شبكة المنظمات الاهلية تسلم وزارة التربية والتعليم العالي مراجعة وقراءة خاصة بالمنهاج الفلسطيني الجديد

وطن: عقدت شبكة المنظمات الاهلية لقاءا خاصا في مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي حضره ممثلون عن الشبكة ولجنة مراجعة المنهاج والذين يمثلون 17 مؤسسة وأفراد تربويين وحقوقيين ضمن اللجان الفنية الاربعة التابعة للجنة ومثّل الوزارة رئيس مركز المناهج في وزارة التربية الاستاذ ثروت زيد والمدير العام للعلوم الانسانية الاستاذ عبد الحكيم ابو جاموس.

وقد استهل الاجتماع عودة زهران منسق لجنة قطاع التعليم في شبكة المنظمات الاهلية وعضو لجنتها التنسيقية بالحديث عن اهمية التعليم في التنمية الشاملة وان هذا القطاع يتطلب شراكة وانخراط مجتمعي واسع يضم جميع الاطياف، وثمن زهران خطوة الوزارة في اعداد النسخة الجديدة للكتب المقررة والتي يشكل عملا وطنيا بامتياز وأكد على مسؤولية المجتمع المدني بمراجعتها وتقديم التغذية الراجعة مستندة الى الوثائق الفلسطينية اولا ومن ثم الاطار المفاهيمي التربوي الذي اعتمدته لجنة قطاع التعليم في الشبكة.

من جانبه، قدم فريد مرة وهو مركّز لجنة المنهاج واحد المشرفين على المراجعة المنهجية التي استند اليها العمل، وبين مرّة الاطار المفاهيمي للمراجعة والذي استند على الاجابة على سؤالين: وهما اي انسان وأي مجتمع نريد. وقد اكد بان هذه المراجعة تستند بالدرجة الرئيسة على خبرة الذين قاموا بالمراجعة ومستندين الى الاطار المفاهيمي العام.

ورحب ثروت زيد رئيس مركز المناهج بجميع اعضاء اللجنة وأكد على تعزيز التواصل مع الجميع للخروج بمنهاج يتسق تماما مع الحالة الفلسطينية ومنسجم مع الوثاق الوطنية وأهمها وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي والوثائق التي تراعي حقوق الانسان، وتسلم زيد من اللجنة كتاب المراجعة والذي يشمل 100 صفحة موزعين على اربعة محاور وهي ذوو الاعاقة ولجنة الهوية والثقافة المدنية والديمقراطية، والعلوم التربوية والنوع الاجتماعي مستندين الى مباحث اللغة العربية والتربية الاسلامية والإنسانيات في عملية المراجعة والقراءة.

وقدم اعضاء اللجان اهم المفاصل الرئيسة للمحاور، مشددين على اهمية الاخذ بالملاحظات المقدمة وانها استغرقت وقتا وجهدا كبيرين للخروج بهكذا دراسة، وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على وجوب التواصل ما بين الوزارة والشبكة عن طريق انشاء لجنة متابعة لتيسير العمل المشترك وفتح نقاش حول الملاحظات التي تضمنتها المراجعة.

ومن الجدير ذكره بان الشبكة بصدد متابعة العمل في قطاع التعليم عن طريق الاشراف على ابحاث مختصة تتعلق بمجموعة من المفاهيم ورصدها علميا في المناهج وكذلك التشديد والضغط من اجل تنفيذ البنود الخاصة في التعليم في اجندة السياسات الوطنية.

وتعتبر الشبكة هذه المراجعة ركيزة اساسية وانعكاس لرؤيا وطنية جامعة شارك في اعدادها مجموعة كبيرة من المؤسسات المهتمة في التعليم وافرد تربويين وحقوقيين وبشكل تطوعي على امل ان تستكمل وتتطور لتصل الى المستوى المطلوب لتحقيق الاهداف المرجوة.