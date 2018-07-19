الصحة : استشهاد عبد الكريم رضوان شرق رفح

رام الله - وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد عبد الكريم رضوان 22 عاما شرق رفح.

واكد المتحدق باسم وزارة الصحة اشرف القدرة ان رضوان استشهد بعد ان حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته .

ولفت القدرة ان 3 بان اخرين اصيبوا بجراح مختلفة شرق رفح

وشنت طائرة استطلاع لجيش الاحتلال عصر اليوم غارة على مجموعة شبان شرق رفح، ادت الى استشهاد شاب واصابة 3 اخرين وصلوا للمستشفى الاوروبي.

وقالت مصادر محلية ان طائرة استطلاع اطلقت صاروخا صوب مجموعة من الشبان ما ادى الى وقوع اصابات في صفوفهم.

وتزامن هذا القصف مع توغل محدود لعدد من جرافات الاحتلال والياته مقابل مخيم العودة شرقي رفح .