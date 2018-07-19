الرئيس الإيطالي يمنح السفيرة جادو وسام فارس نجمة إيطاليا

رام الله - وطن: قلّد القنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش، نيابة عن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، (وسام فارس نجمة إيطاليا)، السفيرة د.امل جادو مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاوربية. بحضور وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي وموظفي الوزارة بمقر وزارة الخارجية والمغتربين ظهر هذا اليوم.

وأشاد سوكولوفيتش بجهود السفيرة جادو في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وهذا التوسيم تقديراً وعرفاناً لجهودها المخلصة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وفي كلمتها التي قدمتها السفيرة جادو شكرت جمهورية إيطاليا على هذا التكريم معتبرةً اياه تكريماً لفلسطين والدبلوماسية الفلسطينية.

من جانبه اوضح الوزير د. رياض المالكي بأن هذا التوسيم يعتبر حدثاً تاريخياً ذلك لان هذا التكريم حدث في مقر الوزارة من جهة وتكريم سيده من جهة اخرى، كذلك تكريم وتقدير للجهود الدبلوماسية الفلسطينية. شاكراً إيطاليا رئيساً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل لفلسطين بشرائحها كافة، وجميع المجالات في المحافل كافة.