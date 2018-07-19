حماس: أبلغنا عباس كامل موافقتنا على الورقة المصرية للمصالحة

غزة- وطن: قالت حركة حماس يوم الخميس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ وزير المخابرات المصرية عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وذكرت حماس في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه هنية بكامل، مشيرة إلى أن موافقتها "كانت حصيلة حوار معمق".

وأشارت إلى أن اعتماد قيادة الحركة للورقة المصرية جاء "انطلاقًا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين".

وأوضحت أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وعبّر هنية، وفق البيان، "عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري"، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

وكان وفد من حماس أنهى يوم الجمعة الماضي زيارة إلى القاهرة للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن ورقة جديدة عرضتها القاهرة لتطبيق المصالحة وفق إطار زمني محدد.

وقالت حركة فتح أمس إنها تعقد اجتماعات في رام الله؛ لبحث الطرح المصري الجديد لدفع عجلة المصالحة المتعثرة.