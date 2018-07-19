سلطات الاحتلال تهدد أهالي نعلين في حال استمرار مسيراتهم السلمية

رام الله- وطن: هددت سلطات الاحتلال أهالي قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال مواصلة المسيرات السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي، والتي اعتبرتها "نشاطات غير مشروعة" و"إخلالا بالنظام العام".

جاء ذلك في منشورات وزعتها قوات الاحتلال على مواطني القرية عبر حاجز عسكري نصبته على مدخلها، مساء اليوم الخميس، كما قامت بإلصاقها على أبواب المحال التجارية في مدخل القرية.

وجاء في المنشور "بما أن منطقة سكنكم متميزة بأعمال عنف وإرهاب على مدى الفترة الأخيرة، قرر اتخاذ عدة إجراءات لتحسين جمع المعلومات الاستخبارية لتشويش النشاطات غير المشروعة وإحباط الإرهاب، هذه العمليات ستستمر وفق تقييم الوضع على يد القائد العسكري، وما دامت ظواهر العنف والإرهاب في مجال قريتكم".