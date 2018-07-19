القسام: إقدام الاحتلال على قصف موقع لنا برفح جريمة وسيدفع ثمنا

وطن: توعدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، الاحتلال بدفع ثمن من دمائه ردًا على استشهاد أحد عناصرها بقصف إسرائيلي شرق رفح اليوم.

وقالت القسام في بيان مقتضب: "إن إقدام الاحتلال الجبان على استهداف نقطة لمجاهدينا من قوة حماة الثغور شرق رفح ظهر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد المجاهد عبد الكريم إسماعيل رضوان لهي جريمةٌ نكراء وحماقةٌ يتحمل المسئولية الكاملة عنها".

وأضافت القسام "وسيدفع الاحتلال ثمنًا من دمائه مقابلها فالجزاء من جنس العمل".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بقصف إسرائيلي شمالي شرق رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أعلنت القسام أن الشهيد أحد عناصرها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد المواطن عبد الكريم رضوان جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإصابات الأخرى متفاوتة.