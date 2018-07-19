نقابة الصحفيين تصدر عدة قرارات خاصة بالخان الأحمر

القدس- وطن: قررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، خلال اجتماع استثنائي لها، عقدته اليوم الخميس، في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم، انشاء مركز اعلامي في الخان الأحمر يقدم خدماته لكافة الصحفيين الذين يغطون المعركة.

وتدريب واعتماد عدد من ابناء التجمع كصحفيين وانشاء منصات تواصل للبث المباشر لما يجري من أحداث.

ودعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب واتحاد الإذاعات العربية لتخصيص يوم اعلامي عربي لتغطية قضايا الأغوار وخاصة الخان الاحمر.

والاعلان عن مسابقة إعلامية وجائزة لأفضل عمل صحفي عن الأغوار.

وتنظيم معرض صور مخصص للأغوار.