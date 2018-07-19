اختناقات باعتداء الاحتلال على مواطنين في الطيبة غرب جنين

جنين- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، على مواطنين في بلدة الطيبة غرب جنين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتدوا على منازل المواطنين بذريعة وجود قص في أسلاك الشبك المكون لجدار الفصل العنصري متهمين شبان من البلدة بإحداثه.

وأضافوا أن الجنود- وضمن إجراءات العقاب الجماعي- أطلقوا الغاز باتجاه المنازل القريبة من الجدار، وأوقعوا إصابات بالاختناق بين النساء والأطفال داخلها.