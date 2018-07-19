"الاولمبي" الفلسطيني يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة

وطن- وكالات: يواصل منتخبنا الاولمبي لكرة القدم استعداداته وتدريباته استعدادا للاستحقاقات القادمة، ومن بينها مواجهة شقيقه العماني في لقاءين وديين في العاصمة مسقط، في الـ 26 و29 من الشهر الجاري.

كما يشارك "الاولمبي" بداية آب المقبل في البطولة الدولية التي تقام في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة اربع منتخبات هي: اوزبكستان، عمان، فلسطين والدولة المستضيفة فيتنام.

كما يشارك بعدها في دورة الالعاب الاولمبية الآسيوية التي ستقام خلال الفترة من (18 آب، وحتى 3 أيلول المقبل) في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، قد التقى افراد البعثة الاولمبية الثلاثاء الماضي، واكد في لقائه على ضرورة تحقيق الإنجاز الرياضي، وممارسة السلوك الإيجابي الذي يعكس صورة مشرّفة عن فلسطين، إضافة إلى أهمية بناء جسور تواصل متينة مع الدول المشاركة والدولة المستضيفة.

وأشار الرجوب إلى أن هذه المشاركة الرسمية الأولى لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية ببعثة يتعدى قوامها المئة فرد، ما بين لاعب وفني وإداري، منهم 70 لاعبًا، ولاعبة تقريبًا، سيمثلون فلسطين في 13 لعبة فردية وجماعية، بينهم 21 لاعبًا من المحافظات الجنوبية، و14 من الشتات، مؤكّدًا في ذات الوقت أنّ كل الأسماء، ستبقى خاضعة للمتابعة الإدارية والفنّية والطبّية حتى الموعد المقرر، مع إمكانية تقليص العدد حسب توجّهات اللجنة العليا الخاصة باختيار البعثات.