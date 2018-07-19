محمد صلاح يبدأ مهمة جديدة مع ليفربول

وطن- وكالات: عاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، وزميليه ساديو ماني وماركو جروجيتش، إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الانضمام إلى استعدادات الفريق في الموسم المقبل.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إن الثلاثي سينضم إلى التدريبات، صباح غدٍ الجمعة، بعد أن حصلوا على عطلة طويلة بسبب المشاركة في كأس العالم.

وسيخضع الثلاثي إلى الفحوصات الطبية الروتينية قبل انطلاق الموسم، قبل السفر مع بقية الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت المقبل.

وسيواجه فريق ليفربول كل من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بطولة كأس الأبطال الدولية التي تقام في أمريكا.

يذكر أن محمد صلاح نجح في إحراز 44 هدفًا خلال موسمه الأول مع ليفربول، كما تمكن من تحقيق أكثر من رقم قياسي في تاريخ الريدز والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تتويجه بلقب أفضل لاعب في البريمييرليج خلال الموسم الماضي.