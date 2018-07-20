"لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث" عنوان الجمعة الـ 17 لمسيرات العودة

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث" ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، المتواصلة سلمياً وشعبياً على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

ودعت الهيئة إلى المزيد من فعاليات المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدة الاستمرار بمسيرات العودة والعمل على تمديدها وضمان المشاركة الواسعة فيه.

وقالت "سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها".

وبلغت حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة وكسر الحصار، 142 شهيدًا و16496 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منذ إنطلاقها في 30 آذار الماضي.