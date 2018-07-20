دعوات للرباط في الأقصى الأحد المقبل

القدس- وطن: دعا نشطاء، أهالي القدس والداخل وكل ما يتمكن الوصول إلى باحات المسجد الأقصى، للرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين يوم الأحد المقبل.

وأطلق الفلسطينيون دعواتهم رداً على دعوات أطلقتها الجمعيات الاستيطانية والتي تضمنت حشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة يوم الأحد الموافق 22 تموز، وذلك لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وحذروا من تصاعد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى يوم الأحد، قد يتخللها تأدية طقوس تلمودية داخل الباحات.

وتأتي دعوات المستوطنين في ظل تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى برفقة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، فيما تدعي تقارير الجمعيات الاستيطانية أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون منذ بداية عام 2018 شكلت رقماً قياسياً لم يسجل منذ عام 1967.