الأسير وجدي يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

القدس- وطن: تمكن الأسير وجدي جودة من انتزاع الحلم من بين قضبان السجن، وحقق انتصار آخر على الاحتلال الذي يظن بأسره لأجسادنا، أنه يأسر عقولنا وقلوبنا، ويعيقنا عن تحقيق أحلامنا، نحن شعب الجبارين الذي لا يوقفه أسر ولا قيد، ويحوّل العقبات الى ممرات حتى الولوج في الحلم وتحقيقه.

الأسير وجدي (40 عاماً) من نابلس، تمكن من انهاء متطلبات شهادة البكالوريس من جامعة القدس أبو ديس، بتقدير جيد جداً، وذلك بعد جهد دؤوب حرص وجدي على التخرج.

درس وجدي تخصص العلوم السياسية في جامعة القدس، وحصل على تقدير جيد جداً، رغم مكوثه في الأسر منذ عام 2004.

يشار الى أن الأسير وجدي جودة يقضي حكماً بالسجن 25 عاماً، لنشاطه في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية "كتائب المقاومة الوطنية" خلال سنوات الانتفاضة الثانية.

وكان وجدي خاض إضراب مفتوح عن الطعام عام 2017 مع مئات الأسرى الذين طالبوا بتحسين ظروفهم داخل الأسر، على اعتبارهم أسرى حرب لهم حقوق، يتعمد الاحتلال على عدم احقاقها لهم، والتنغيص عليهم بشتى الوسائل.