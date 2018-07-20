أفيخاي أدرعي شارك فيه.. مقال في "إيلاف" السعودية يهاجم حماس

رام الله- وطن: أصبحت صحيفة "إيلاف" السعودية الإلكترونية، التابعة للصحفي السعودي عثمان العمير، منبراً واضحاً وفاضحاً للترويج للرواية الإسرائيلية، وأداة تطبيعية مفضوحة مع المسؤولين الإسرائيليين، إذ نشرت مقالا تهاجم فيه حركة حماس، شارك في كتابته المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وشن الكاتب مهدي مجيد عبد الله، الذي يقول في مقاله إنه إسرائيلي من أصول كردية، هجوما لاذعا على حماس، محملا إياها مسؤولية معاناة أهالي غزة منذ سنوات، وباتت "أداة" بيد إيران، وأنها من "تستفز" إسرائيل، وتبادرها بإطلاق الصواريخ؛ لكسب التعاطف العربي، على حد زعمه.

مهدي مجيد عبد الله، الذي يقرّ بأنه عضو في المنظمة الصهيونية العالمية، قال إن أفيخاي أدرعي ساعده في كتابة مقاله الذي جاء تحت عنوان "هل حماس مسؤولة عن معاناة قطاع غزة الداخلية؟"، وزوده بمعلومات.

ويأتي هذا المقال، كواحد من العديد من المقالات والحوارات مع مسؤولين إسرائيليين، نشرتها الصحيفة وصحف خليجية أخرى مقربة من السعودية، تروج للتطبيع مع الاحتلال وتشوه المقاومة الفلسطينية، في خطوة لكسب ود دولة الاحتلال في معاداة إيران.

يشار إلى أن صحيفة "إيلاف" أجرت حواراً مع وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، في نيسان الماضي، إضافة إلى ترويجها للتطبيع بشكل علني مع الاحتلال.

وشن مغردون على "تويتر"، انتقادات لاذعة للصحيفة وكاتب المقال، وقالوا إن ذلك يندرج ضمن "التطبيع والخيانة والوقاحة"، نستعرضها فيما يلي: