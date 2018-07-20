فريق ترامب لحماس: أوقفوا المقاومة ونعدكم بالمساعدات، والحركة ترد

غزة- وطن: دعا مبعوثو الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، إضافة للسفير الأميركي في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، عبر صحيفة الواشنطن بوست حركة حماس "الى إيقاف -الإرهاب- من اجل تلقي المساعدات"، وفق ما جاء في الصحيفة.

وفي مقال رأي تحت عنوان "المساعدة في متناول يد الفلسطينيين. الأمر كله متروك لحماس". كتب كل من صهر ترامب جاريد كوشنر المساعد والمستشار الكبير للرئيس. وجيسون غرينبلات وهو مساعد للرئيس ترامب وممثل خاص للولايات المتحدة في المفاوضات الدولية، والسفير الأمريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان. داعين حماس الى انتهاج سياسية جديدة من أجل سكان غزة، وقالوا ان قيادة حماس تستخدم سكان القطاع المحاصر إلى أسرى لديها.

وقال المبعوثون "في نهاية رحلة مثمرة استغرقت ستة أيام إلى المنطقة مؤخرا، كان أحد الحقائق واضحا بشكل مؤلم: إن كابوس قيادة حماس مستمر ويطيل دون داع معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافوا: "على الرغم من مليارات الدولارات المستثمرة لصالح الفلسطينيين في غزة على مدى السنوات السبعين الماضية، فإن 53% من الناس هناك يعيشون تحت مستوى الفقر، ومعدل البطالة هو 49%. الفلسطينيون في غزة عالقون في حلقة مفرغة حيث أثارت قيادة فاسدة وحاقدة نشوب الصراعات مما أدى إلى تقليل الفرص، إضافة الى الفقر واليأس".

وأشاروا إلى أن "الدورة واضحة: صواريخ، قذائف الهاون وأنفاق الإرهاب وقنابل وطائرات وغيرها من الأسلحة لا تؤدي إلا إلى قيود أكثر صرامة على سكان غزة. إن أعمال العدوان التي قامت بها حماس لم تؤد إلا إلى التعاسة سكان غزة. إن الضحايا الحقيقيين لهذا الوضع الرهيب هم العديد من الفلسطينيين الذين لا يقومون بأعمال شغب ولكن مستقبلهم متخبط بسبب نهج حماس الراديكالي"، وفق زعمهم.

واختتموا "من الواضح أن قادة هذه المنطقة قد تعبوا من الوضع القائم وهذا الجهاز الطائش وهم متعطشون للتغيير الحقيقي. هناك فجوة واضحة بين الجهات الفاعلة.. المسؤولين يحاولون خلق مستقبل أفضل ومستدام لمواطنيهم. يتحرك العالم إلى الأمام، لكن الخيارات السيئة تجعل الفلسطينيين يتراجعون أكثر وأكثر.. لقد استثمرت الولايات المتحدة المزيد من الأموال في مساعدة الشعب الفلسطيني أكثر من أي دولة أخرى في العالم. لفترة طويلة جدا، تنتقل غزة من أزمة إلى أخرى، التي لحقتها نداءات طوارئ وقوافل مساعدات من اتجاه واحد، دون التعامل مع جذور المشكلة: قيادة حماس تحتجز الفلسطينيين كأسرى في غزة" على حد ادعائهم.

وفي رد حركة حماس على هذه التصريحات، قال القيادي فيها سامي أبو زهري إن "تصريحات غرينبلات أن حماس دمرت خطوط الكهرباء هي مجرد أكاذيب وتبرئة للاحتلال والشعب الأمريكي يستحق قيادة أفضل من هؤلاء الخدم الذين يعملون لصالح حكومة الاحتلال".

وأوضح أبو زهري في تغريدات له عبر تويتر "تبني غرينبلات وكوشنير للرواية الاسرائيلية ومهاجمتهما المستمرة لحركة حماس يعكس مدى تفاهة الادارة الأمريكية التي تحوّل مسؤولوها الى مجرد ناطقين باسم الاحتلال الاسرائيلي".