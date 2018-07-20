رفح | ضبط 1766 كرتونة حبوب مخدرة

غزة- وطن: تمكنت إدارة أمن الحدود في داخلية غزة من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح.

وذكر مدير إدارة أمن الحدود في القطاع المقدم رامي نوفل أن عناصر إدارته المنتشرين على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة، تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع ترامادول وعدد من فروش "قطع كبيرة" الحشيش.

وفي تفاصيل المهمة بين نوفل أنه، وبالتعاون مع المباحث العامة بالشرطة وبإسناد مكافحة المخدرات، تم ضبط 1766 كرتونة ترمادول و9 فروش حشيش، كما تم اعتقال عدد من التجار والمُهرّبين الذين كانت بحوزتهم المواد المخدرة.

وأوضح مدير أمن الحدود أن المهمة استغرقت ساعاتٍ طويلةً من المتابعة والتحري وصولاً لضبط المهربين بالكميات المذكورة خلال محاولة تهريبها لقطاع غزة.

ولفت نوفل إلى أنه تم إحالة المعتقلين والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.