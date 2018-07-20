صور | ضبط 524 شتلة مخدرة قرب بيت لحم

بيت لحم- وطن: ضبطت الشرطة والامن الوقائي وباسناد قوات من الامن الوطني ظهر اليوم الجمعة 524 شتلة يشتبه ان تكون اشتال القنب الهندي المهجن " المخدر " ببرية بيت لحم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن معلومات استخبارية حصل عليها جهاز الامن الوقائي تفيد بوجود اشتال مخدرة مزروعة ببلدة الشواورة شرق بيت لحم على الفور تم ابلاغ فرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم والتي استصدرت اذن تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوات من الوقائي والشرطة والامن الوطني للمكان.

واضاف ارزيقات أنه واثناء عملية التفتيش تكمنت القوة من ضبط 524 شتله يشتبه بانها اشتال القنب الهندي المهجن تراوحت اطوالها ما بين 50 الى 70 سم وتم اتلاف ادوات تستخدم للزراعة لعدم المقدرة على نقلها لانها مثبة بالارض واحيلت الاشتال لادارة مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية .