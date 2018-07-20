3 شهداء في قصف اسرائيلي لشرق خانيونس وشرق رفح

رام الله - وطن: استشهد 3 من رجال المقاومة جراء قصف قوات الاحتلال لشرق خانيونس وشرق رفح عصر اليوم.

واكد الناطق باسم وزارة الصحة اشرف القدرة ان شابين استشهدا جراء استهداف قوات الاحتلال لشرق خانيونس، فيما استشهد ثالث جراء قصف نفذته مدفعية الاحتلال لشرق رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال ظهر اليوم عدة مواقع للمقاومة وسط وشمال قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة بعدة قذائف شرق المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان القصف خلف اصابات في صفوف المواطنين.

وجاء هذا القصف بعد اصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة جراء اصابته برصاص اطلق من قطاع غزة .

يتبع