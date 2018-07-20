فتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة لمخيماتهم في سوريا

وطن: دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، العائلات الفلسطينية اللاجئة التي نزحت من مخيماتها في سوريا إلى لبنان، والتي ترغب في العودة إلى مخيماتها في سوريا للتسجيل لدى اللجان الشعبية في مخيمات لبنان، حتى تتمكن الدائرة من خلال التنسيق مع سفارتنا بلبنان من تسوية أوضاعهم، وترتيب عودتهم في إطار جدول زمني.

وأوضحت الدائرة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قرار التسجيل يشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى قطاع غزة، ويرغبون بالعودة إلى مخيماتهم في سوريا. ودعتهم للتوجه إلى مقر الدائرة في مدينة غزة بشارع النصر دوار الأمن العام، للتسجيل مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى مساء يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر الجاري.