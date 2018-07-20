فرج يستقبل الطفل كريم جمهور

رام الله - وطن: استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج الطفل كريم وعائلته في مقر المخابرات العامة جمهور من مدينة قلنسوة في الداخل المحتل الذي اختطف من قبل عدة اشخاص.

وقال فرج ان الاجهزة الامنية الفلسطينية عملت كل جهد مستطاع لاعادة الطفل كريم جمهور من قلنسوة المثلث والذي كان مخطوفا مؤخرا وعاد لاحضان اسرته بمتابعة مباشرة وحثيثة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله ومختلف مدراء المؤسسة الامنية وضباطها.

واضاف اللواء فرج ان المؤسسة الامنية قررت العمل بكل امكانياتها من اجل الافراج عن الطفل كريم مشيرا الى ان المؤسسة الامنية بمختلف اجهزتها وتفرعاتها عملت على قلب رجل واحد تحت رعاية ومتابعة من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله موضحا ان الرئيس كان متابعا للملف في اتصالاته وهو في روسيا.

وقال رئيس جهاز المخابرات العامة اننا واهلنا وشعبنا بالداخل لنا دم وعرق وتاريخ وثقافة واحدة وبالتالي تم التعامل مع الموضوع على هذا الاساس الى جانب ان القضية كانت تتعلق بطفل بغض النظر عن اي امور اخرى مشددا على انه لا يوجد احد في فلسطين وثقافتها وتاريخها يسمح باستخدام الاطفال والزج بهم باي خلافات مهما كانت مشددا على ان المؤسسة الامنية دافعت وعملت من اجل الافراج عن كريم كونه ابن لنا جميعا.