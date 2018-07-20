"وطن" في تغطية مباشرة للعدوان على غزة

وطن: تشن قوات الاحتلال منذ عصر اليوم عدوانا على قطاع غزة، راح ضحيته حتى الان 4 شهداء ، جراء قصف نفذته مدفعية الاحتلال شرق خانيونس وشرق رفح لعدة مواقع، وفيما يلي تغطية مباشرة للعداون على قطاع غزة:

الساعة 8:30: إصابة 3 مواطنين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقع"الروضة" للمقاومة شرق حي الزيتون شرق غزة.

الساعة 8:23: نتنياهو اجتمع بقيادة اركان الجيش واوصى بتجديد الهجمات على غزة

الساعة 8:14: جيش الإحتلال يعلن البدء بجولة قصف جوي واسعة ضد قطاع غزة.

الساعة 8:12: تلفزيون الاحتلال: تم اغلاق شاطئ زيكيم والوضع سيختلف اذا ردت حماس بقذائف او بوابل من الصورايخ

الساعة 8:10: وزارة الصحة: إصابات باستهداف الاحتلال مواقع للمقاومة في مدينة غزة

الساعة 8: مراسلنا: طائرات الاحتلال الحربية تدخل اجواء قطاع غزة وتشن عدة غارات على اهداف مختلفة في حي الزيتون، كما جرى استهداف موقع تونس جنوب شرق حي الشجاعية وموقع الروضة التابع للمقاومة شرق حي الزيتون.