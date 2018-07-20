ليبرمان: حماس تدفعنا لشنّ عملية عسكرية "واسعة ومؤلمة" في غزة

وطن: أكد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن حركة حماس تفرض على إسرائيل معادلة جديدة سيتعين على تل أبيب بموجبها شن عملية عسكرية “واسعة ومؤلمة” في غزة، ستكون أكثر إيلاماً من حرب 2014.

وقال خلال تفقده مستوطنات محاذية لغزة إنّ “إحراق آلاف الدونمات من الحقول الزراعية أمر لا يطاق، ولن نقبل أن يذهب المستوطنون للملاجئ أكثر من 20 مرّة في اليوم”. مضيفا أنّ “حركة حماس تفرض على إسرائيل معادلة جديدة، والردع الإسرائيلي تآكل بفعل ذلك”.