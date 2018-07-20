معاريف: "الكابينت" صادق على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة

وطن: أفادت صحيفة معاريف العبرية، بمصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في سياق إعلان جيش الاحتلال عن بدء هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.

ونفذت الطائرات الحربية في وقت سابق سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 4 فلسطينيين 3 منهم من كتائب القسام.