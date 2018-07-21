الاحتلال: مصر وتركيا وقطر ضغطن على حماس لعدم الرد

رام الله - وطن: قال مسؤول اسرائيلي ان مصر وتركيا وقطر مارسن ضغوطا كبيرة هذه الليلة على حركة حماس لثنيها عن الرد على العدوان الاسرائيلي وعدم اطلاق اي صواريخ تجاه مستوكنات غلاف غزةز

واوضح المسؤول حسب ما نقلته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان الضغوط على حماس كانت قوية لثنيها على عدم اطلاق صواريخ خشية اندلاع مواجهة جديدة.

واشارت الصحيفة الى ان مصر والامم المتحدة بذلتا جهودا مساء اليوم لابرام تهدئة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال.