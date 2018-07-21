بسبب مشاركة الاحتلال.. اتحاد الجودو الدولي يلغي مسابقتين في تونس وأبوظبي

وطن: اعلن الاتحاد الدولي للجودو الجمعة تعليق دورتين دوليتين في الامارات وتونس بسبب رفض هذين البلدين التعهد بتمكين اللاعبين الاسرائيليين المشاركين من رفع علمهم او ببث النشيد الوطني .

وقال الاتحاد في بيان إنه "من اجل اتخاذ موقف حازم وبناء في مجال مكافحة التمييز في الرياضة، قرر الاتحاد تعليق اثنين من أنشطته، اي غراند سلام ابو ظبي والجائزة الكبرى لتونس".

وأضاف البيان ان الاتحاد سبق وأن طلب رسميا من المنظمين في الامارات وتونس "رسالة خطية موقعة من حكومتي البلدين تتضمن السماح لكل اعضائه بالمشاركة في الدورتين وفق الشروط التنظيمية المعتمدة من قبله".

وتابع الاتحاد في بيانه "ولما لم نحصل على جواب ايجابي، وحتى بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلنا، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي تعليق الدورتين الى حين الحصول على الضمانات المطلوبة التي تؤمن مشاركة حرة ومتساوية لجميع الدول في الدورتين المذكورتين.

ويقام غراند سلام ابو ظبي بين 25 و27 تشرين الاول/اكتوبر 2018، في حين ان الجائزة الكبرى لتونس تجري عادة في كانون الثاني/يناير من كل عام.