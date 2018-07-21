الاعلام العبري: اسرائيل مرتبكة ازاء غزة

وطن: من الواضح ان القيادة الامنية في الجيش في مأزق يتمحور حول التعامل مع الوضع المتفجر على حدود غزة والسؤال الذي يطرح نفسه في جميع المناقشات هو ما إذا شنت "إسرائيل" ضربة عسكرية قاسية على قطاع غزة، والتي ستنتج ربحاً استراتيجياً قصير الأجل وتستعيد ثقة الجمهور بالجيش والقيادة السياسية. مثل هذه الضربة يمكن أن تمزق الخيوط الحساسة المنسوجة حول الترتيبات في سوريا ولبنان والأردن والسلطة الفلسطينية ومصر. حيث إن هذه الخيوط تبقي الحدود هادئة، وتسمح لـ"إسرائيل" بالميزة الاستراتيجية نفسها على جيرانها. الخيار الآخر هو تفضيل حركة أحادية من جانب حماس من شأنها أن تقلل من كمية البالونات والطائرات الورقية لفترة غير محددة من الوقت، وقد توقف حتى سلسلة المظاهرات ومحاولات ضرب الحاجز الجديد على حدود قطاع غزة.

قدم مبعوث الأمم المتحدة في المنطقة هذا الأسبوع، نيكولاي ملادينوف، خطة لتقديم مساعدات إنسانية أساسية إلى غزة، والتي تهدف إلى تمكين حماس من تسجيل إنجاز لها أمام الجمهور.

الخطة تتحدث عن برنامج حول مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء، حيث سيتم توظيف 3000 من العمال الفلسطينيين. الذي جند ملادينوف ووضع له معالم الخطة لم يكن سوى وزير الجيش ليبرمان. لم تدفع "إسرائيل" فقط بل وافقت أيضاً على مساعدة ملادينوف على تنفيذ الخطة في ظل شرط واحد: عودة "جثتي" الملازم هادر غولدين والعريف أورون شاؤول، والقصة انتهت، كما جرى في محاولات أخرى قبله.

حماس ليست مستعدة للبدء في مناقشة عودة الجثث، أو حتى تقديم دليل على أنهم في أيديها، قبل أن تفرج "إسرائيل" عن عشرات "الإرهابيين" الذين تم الإفراج عنهم من صفقة شاليط في الضفة الغربية. وفقط إذا تم الإفراج عنهم، فستبدأ حماس المفاوضات بشأن قائمة طويلة أخرى من الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم.

أي محاولة للتقدم في قضية غزة تتداعى امام قضية أسرى الحرب والمفقودين. في غضون ذلك، "إسرائيل" مستعدة لنقل الأدوية والأغذية الأساسية فقط إلى قطاع غزة.

عن: يدعوت احرنوت العبرية