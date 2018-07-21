بعد ان حاول انقاذ غريق .. مصرع صالح عوايسي من الناصرة غرقًا بحيفا

وطن: لقيَ الشاب صالح عوايسي، من الناصرة، والذي يبلغ من العمر 28 عامًا، مصرعه غرقًا، بعد أن فُقِدت آثارهُ ليلة أمس الجمعة، في شاطئ "دادو" في مدينة حيفا.

وجرت عمليات بحثٍ واسعة منذ ساعات الليلة الماضية، في مياه البحر الأبيض المتوسط بشواطئ مدينة حيفا، عن الشاب عوايسي، الذي فُقِدت آثاره، عند دخوله مياه البحر مقابل شاطئ "دادو" بحيفا.

وأشارت شرطة الاحتلال في بيان مُقتضب إلى أن عوايسي دخل إلى البحر، كي يُنقذ شخصًا آخر، طلب المُساعدة وهو في المياه، لكنّ عوايسي لم يخرج، في ما نُقِل المُصاب الأول (الذي حاول عوايسي إنقاذه) إلى المشفى ووُصِفت إصابته بالطفيفة.

وذكرت أن أفراد عائلة عوايسي تعرّفوا على ممتلكاته التي أبقاها على الشاطئ.

وجرت عمليات بحث وتمشيطٍ واسعة، بمساعدة طواقم إنقاذ، ومُتطوّعين، بالإضافة إلى طائرة هيلوكبتير، حتّى عُثِر على عوايسي مُفارقًا للحياة.