فعاليات تضامنية في موانئ أوروبية دعمًا لسفن كسر الحصار

غزة- وطن: أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وتحالف أسطول الحرية أن عددًا من الموانئ في دول أوروبية منها الدنمارك والسويد واليونان، تشهد أنشطة وفعاليات تضامنية دعمًا لسفن كسر الحصار عن غزة.

وحمل المشاركون خلال تلك الفعاليات، العلم الفلسطيني وشعارات تطالب بكسر الحصار، ودعمًا ومساندة لسفن كسر الحصار، بالإضافة إلى إلقاء كلمات وخطابات تشرح معاناة قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.

ويشارك في الفعاليات التضامنية اليوم السبت فنانون ومثقفون ونقابون ومتضامنون لتأكيد الدعم الشعبي الأوروبي للسفن، ولكافة جهود رفع الحصار الإٍسرائيلي عن غزة.

وأكد المشاركون أن الشعوب الأوروبية لن تنسى غزة، وستستمر في محاولات كسر الحصار والضغط على الحكومات الأوروبية لإنهاء هذه الجريمة ورفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على غزة منذ 12 عامًا.

بدوره، قال رئيس اللجنة الدولية العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية زاهر بيراوي إن حملات إعلامية وسياسية رافقت سفن كسر الحصار للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولخلق حالة من التعريف بمعاناة غزة، والواجب الإنساني المطلوب تجاهها.

وأكد أن الشعوب في العالم الغربي بمختلف الشرائح تقدم دعمًا كبيرًا لسفن كسر الحصار ولكافة الأنشطة والفعالية الرافضة للحصار.

وأشار إلى أن حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني تكشف وجه الاحتلال العنصري القبيح الذي يضرب القوانين الدولية، ويواصل فرض الحصار على غزة بكل ما يخلفه من آثار كارثية إنسانية واقتصادية وعلى مختلف جوانب الحياة.