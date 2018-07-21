صور.. جماهير غزة تشيّع جثامين 4 شهداء ارتقوا امس

غزة- وطن: شيّعت جماهير غزة، ظهر اليوم السبت، جثامين 4 شهداء ارتقوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة أمس الجمعة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بدوان (27 عامًا)، في المسجد العمري الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

واستشهد بدوان، جراء تعرضه لعيار ناري إسرائيلي، في صدره، كما أعلنت وزارة الصحة.

فيما أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد محمد أبو فرحانة (أبو دقة)، في مسجد عمر بن عبد العزيز، في بلدة عبسان الكبيرة، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي بلدة "بنى سهيلا"، في خانيونس، أدى المشيعون صلاة الجنازة، على جثمان الشهيد، شعبان أبو خاطر، في مسجد حمزة بن عبد المطلب، قبل أن يدفن في مقبرة البلدة.

وفي مدينة رفح، صلّى المشيعون على جثمان الشهيد، محمود قشطة، في مسجد بدر، وسط المدينة.