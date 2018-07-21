القوى الوطنية تدعو لاعتبار الجمعة المقبلة يوم للتجمهر في الخان الأحمر

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله، جماهير الشعب الفلسطيني الى اعتبار الجمعة المقبل يوم لتكثيف التواجد في قرية الخان الاحمر، لحماية لتجمع حيث تقام صلاة الجمعة تاكيداً على رفض اجراءات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي.

وأعلنت القوى في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، اعتبار الجمعة المقبلة يوم مساندة لسكان الخان الأحمر، حتى اسقاط قرار هدمه.

وجاء البيان كالتالي:

يا جماهير شعبنا البطل يا ابطال وفرسان الانتفاضة والمقاومة الشعبية الباسلة ... ايها الماضون على طريق الشهداء والجرحى والاسرى حتى احقاق حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة ... ايها الزاحفون نحو القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين ... يا من تتصدون لصفقة القرن ، ومحاولات تصفية القضية بايمانكم بعدالة هذه القضية استمرارا للكفاح الوطني المشروع حتى احقاق حقوقنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

يا ابناء شعبنا العظيم تثبت دولة الاحتلال يوميا الطابع الفاشي لها عبر سلسلة القوانين العنصرية واخرها قانون القومية الذي تسعى منه دولة الاحتلال لاستكمال اجتثاث شعبنا من ارض وطنه ، وتكريس الواقع الاحتلالي كما سعت عبر قانون سرقة مخصصات مخصصات اهالي الشهداء والجرحى والاسرى للمس بمجمل النضال الوطني الفلسطيني في قرصنة واضحة على حقوق رموزنا الوطنية وعنوان كرامتنا .

ان صمود شعبنا ووحدته الوطنية بانهاء صفحة الانقسام الكارثي يمثل الرد الامثل على عدوان دولة الاحتلال واستمرار القصف اليومي، والتهديدات بعدوان واسع على اهلنا في قطاع غزة، اننا ونحن نحي جماهير شعبنا في مواقع المواجهة المفتوحة مع الاحتلال ومستوطنيه فاننا نؤكد على مايلي:

* الدعوة لاوسع اسناد شعبي ووطني للحملة الوطنية رفضا لسرقة مخصصات اهالي الشهداء والجرحى والاسرى التي انطلقت قبل ايام ، وضرورة دعمها والمشاركة في كافة الفعاليات والانشطة خلال الايام المقبلة.

* اعتبار الجمعة المقبل يوم لتكثيف التواجد في قرية الخان الاحمر لحماية لتجمع حيث تقام صلاة الجمعة تاكيدا على رفض اجراءات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي.

* مطالبة العالم بوقف التعامل السياسي ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال بصفتها دولة خارجة عن القانون الدولي بعد سلسلة القوانين التي اقرتها واخرها قانون القومية.

* نجدد الترحيب بالجهود التي تبذلها الشقيقة مصر لانهاء الانقسام ، ومن اجل استعادة الوحدة فورا من خلال خطوات ملموسة ردا على عدوان الاحتلال ، والتوحد ببرنامج سياسي لمواجهة صفقة القرن والاخطار التي تهدد قضية شعبنا الوطنية.