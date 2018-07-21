الاحتلال يقيم حاجزاً جنوب غرب رام الله ويعرقل حركة المواطنين

رام الله- وطن: أقامت قوات الاحتلال، عصر اليوم السبت، حاجزاً قرب بيت عور الفوقا جنوب غرب رام الله.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال عرقت حركة المواطنين ودققت في هوياتهم، وتسببت بأزمة سير كبير في اتجاهي الذهاب والإياب نحو مدينة رام الله.

وتقيم قوات الاحتلال باستمرار حاجز على هذه الشارع المؤدي إلى مدينة رام الله، مما ينغص على المواطنين في القرى الثماني الواقع جنوب غرب رام الله (بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، بيت سيرا، بيت لقيا، خربثا بني حارث، صفا، بيت نوبا، الطيرة)، والتي يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة.