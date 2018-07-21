حماس: جهود مصرية- قطرية- أممية أعادت الهدوء الى غزة

غزة- وطن: أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو، أن جهودا ووساطات مصرية وقطرية وأممية أثمرت بالعودة إلى حالة الهدوء السابقة من التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المبرمة عام 2014.

وقال النونو في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن جهودا ووساطات خاصة مصر الشقيقة بالإضافة إلى جهود قطرية وأخرى أممية من أجل احتواء المشهد ومنع تدهور الأوضاع، أثمرت في العودة إلى حالة الهدوء السابقة.

وأعرب عن تقدير حركته لهذه الجهود عاليًا، والتي قال إنها "ساهمت في وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن الاحتلال وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الهرب من أزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني، مستدركًا: "لكن هذا لن يمر".

وجدد التأكيد على أن حركته "لن تسمح بأي معادلات ميدانية جديدة تفرض على الشعب الفلسطيني".

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة الليلة الماضية بعد سلسلة غارات عنيفة طالت أكثر من 20 موقعا للمقاومة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وسبق ذلك، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 مقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في استهداف جيش الاحتلال لنقاط رصد للمقاومة شرق خانيونس ورفح فيما استشهد الرابع خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أمس عن مقتل جندي من لواء "جفعاتي" إثر إصابته بعيار ناري في الصدر من قناص فلسطيني.