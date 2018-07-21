لهذه الأسباب أعلن محمد الطيب استقالته من حزب نداء تونس

وطن- وكالات: أعلن القيادي في حركة نداء تونس محمد علي الطيب وبشكل مفاجىء إستقالته من حزب نداء تونس في مستهل مقابلته اليوم السبت ضمن برنامج حوار الساعة على الميادين.

وأكّد القيادي السابق في حركة نداء تونس أن الأخيرة "أصبحت مخترقة من حركة النهضة ولذلك قررت الانسحاب، وتغلبت المصلحة الشخصية على الحراك داخل نداء تونس وهذا أمر لا يعنيني".

كما أوضح أنه يكن " كل الاحترام للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لكنه ترك الحزب، وكان على الرئيس السبسي أن لا يعقد اتفاق باريس مع حركة النهضة"، كاشفاً أنه كان لديه " أمل في أن يسترجع الرئيس السبسي حزبه وأن يفك ارتباطه بالغنوشي وهو أمر لم ولن يحصل".

وتابع الطيب قائلاً" تونس لا تشهد أي أزمة اقتصادية بل تعيش أزمة ميزانية وهناك فرق شاسع بين الحالتين"، ناصحاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد " بعدم الذهاب إلى البرلمان لأن النهضة ستصوت ضده".

كذلك، وصف الأزمة داخل نداء تونس بأنها "أزمة إيديولوجية في الأساس، و جرى اختزال هذه الأزمة الإيديولوجية بالأزمة بين الشاهد وحافظ السبسي"، مضيفاً أن "نداء تونس في حالة وفاة ونحن الآن بصدد إجراءات الدفن، ولن يتمكن نداء من عقد مؤتمره".

بدوره، رأى عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد الفوراتي أن "خروج حزب المسار من الحكومة لن يؤثر على بقائها "، متمنياً "أن يبقى نداء تونس موحداً لأننا نريد شريكاً قوياً نستطيع أن نحكم معه".

ولفت الفوراتي إلى أن "تونس ما زالت تحتاج إلى التوافق والحوار بين القوى الفاعلة حتى تتجاوز التحديات، والرئيس السبسي أكّد أنه غير منحاز لأي طرف لكنه يعترف بوجود أزمة ".

"الميادين"