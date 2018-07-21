فيديو | الأجهزة الأمنية تمنع المشاركين في مسيرة رفع العقوبات في رام الله من الوصول الى مقر منظمة التحرير

رام الله- وطن: منعت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم السبت، المشاركين في مسيرة رفع العقوبات عن غزة، من الوصول الى مقر منظمة التحرير برام الله.

وانطلق الالاف، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، وسط رام الله.

وقال مراسلنا إن الالاف من المشاركين في مسيرة رفع العقوبات التي نظمت وسط رام الله، حملت حملوا يافطات ورددوا شعارات تندد برفع العقوبات عن قطاع غزة.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية تفرض عقوبات على قطاع غزة منذ أشهر.