الاحتلال يصادق على 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم- وطن: صادقت حكومة الاحتلال، على إضافة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "متساد" الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الإعلام العبري تحدث عن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 20 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "متساد".

وأشار بريجية إلى أن حكومة الاحتلال انتهجت خلال الفترة الأخيرة تسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية شرق بيت لحم، والتي كان آخرها الشهر الماضي عندما أعلنت عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "الداد" الجاثمة على أراضي منطقة التعامرة.

"وفا"