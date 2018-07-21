دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

القدس- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، لشد الرحال وإعلان النفير العام لأجل المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، وذلك صباح يوم غد الأحد للتصدي لدعوات قطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بطقوس تلمودية في باحاته.

وقالت القوى في بيان لها اليوم السبت "إن اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة لمهوى أفئدتنا وقبلتنا الأولى كمقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية".

واضافت "ان الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري".

واكدت القوى في بيانها حقنا في الدفاع عن مقدساتنا، محملة حكومة التطرف تداعيات هذا العدوان الهمجي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا من تطرف هذه الحكومة اليمينية المجرمة.