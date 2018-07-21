كتب هزت عروش تسع دول عربية وغربية.. ما هي ؟

وطن- وكالات: نشرت صحيفة "دوتشي فيلي" الألمانية تقريراً عن أبرز الكتب التي أزعجت رؤساء دول عربية وغربية، وكشفت عن حقائق حصرية وتفاصيل حميمية لهؤلاء الساسة خلال فترة حكمهم. وقالت الصحيفة إن بعض الكتب تم منعها من النشر والتوزيع، مثل كتاب "مذكرات أكرم الحوراني"، الذي تم منعه من النشر والتوزيع داخل سوريا.

نار وغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض

أثار هذا الكتاب الذي صدر مطلع كانون الثاني 2018 جدلا واسعا في أمريكا وخارجها. إذ يواجه الكتاب مجموعة من الانتقادات والتهم الحادة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وبعض من الشخصيات المقربة منه. رغم محاولات المنع التي قام بها محامو الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب. كتاب "نار وغضب" لمؤلفه "مايكل وولف".



الطرائد.. جرائم القذافي الجنسية

يفتح هذا الكتاب باب الحياة الخاصة والحميمية للزعيم الليبي معمر القذافي. فهو يكشف أسرار الحياة الجنسية للزعيم السابق، ويوثقها بصفتها "جرائم". الكتاب أنجزته الكاتبة الفرنسية "أنيك كوجان" بعد عدة لقاءات قامت بها في ليبيا، مع نساء تعرضن للاغتصاب والتعنيف على يد معمر القذافي. ترجم الكتاب لعدة لغات كالانجليزية، الإيطالية والألمانية.



"محمد السادس.. سوء الفهم الكبير"

كشف هذا الكتاب لمؤلفه؛ علي عمار، أسرارا وتفاصيل هامة من داخل القصر الملكي. ويتحدث فيه عن 10 سنوات من حكم الملك محمد السادس، قضاها المؤلف في أوساط القصر الملكي. أثار الكتاب ضجة في الأوساط السياسة والمجتمعية لأنه حوى تقييمات شخصية.



شكراً لتلك الأوقات

أصدرت السيدة الفرنسية الأولى السابقة "فاليري ترايرفيلر" هذا الكتاب واصفة تجربة إقامتها في قصر الرئاسة لمدة عامين. تناول المؤلف علاقة فاليري بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وتلقيها لخبر خيانته لها مع الممثلة الفرنسية جولي جاييت. وبحسب بعض المراقبين، قوض الكتاب بعضا من شعبية الرئيس الاشتراكي السابق.



الحرب القذرة

أصدر هذا الكتاب حبيب سويدية، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري. رأى فيه البعض هدما لجهود الرئيس بوتفليقة على المستويين الداخلي والخارجي. وقد تعرض الكتاب ومؤلفه إلى هجوم من طرف وسائل الإعلام المحلية. كما أصدر القضاء الجزائري عام 2006 حكما بالإعدام على مؤلف الكتاب؛ سويدية.



الكتاب الأسود

أصدر الكتاب بعنوان "منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي - الكتاب الأسود". يتضمن الكتاب أسماء قنوات وإعلاميين ومثقفين مواليين ومتعاونين مع "ديكتاتورية" زين العابدين بن علي. يقع هذا الكتاب في 354 صفحة، ويتضمن وثائق رسمية عُثر عليها في القصر الجمهوري أشهرا بعد الثورة.



خطة الهجوم

أصدر الكتاب سنة 2004 على يد صحافي التحقيقات؛ بوب وودورد. يتحدث فيه عن الطريقة التي شنت بها الإدارة الأميركية وحلفاؤها ما يعتقدون أنها حرب وقائية لإسقاط النظام العراقي واحتلال العراق. أثار مضمون الكتاب جدلا صاخباً وجعل الوسط السياسي الأميركي ينقسم بين مؤيد ومعارض.



مذكرات أكرم الحوراني

منع كتاب أكرم الحوراني من النشر والتوزيع داخل سوريا. وتعتبر هذه المذكرات الشخصية من أكثر وأهم الكتب في تاريخ سوريا الحديث. وقد باشر الكاتب السوري أكرم الحوراني العمل بها منذ أوائل السبعينيات في منفاه. صدر الكتاب في أربعة أجزاء، وتجاوز عدد صفحاته أكثر من 3600 صفحة.



شاهدة على انحرافات صلاح نصر

يعتبر من أخطر الكتب في تاريخ مصر خلال القرن العشرين. يرصد الكتاب انحراف السلطة الأخلاقي وعلاقة ذلك بأهل الفن. صدر الكتاب سنة 1988 وحقق مبيعات لم يحققها كتاب آخر. منع من النشر والتوزيع بحكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية. وقد ألفت الكتاب "اعتماد خورشيد" زوجة صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية إبان ثورة يوليو وحتى نكسة 1967. إعداد: مريم مرغيش.