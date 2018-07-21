ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

طوباس- وطن: تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والشرطة من ضبط العاب نارية ومفرقعات ممنوعة من التداول، مساء اليوم السبت في محافظة طوباس.

وأفاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه ومن خلال معلومة استخبارية مفادها وجود العاب نارية داخل احد المنازل في محافظة طوباس واحدى محال الاتصالات بالمدينة وبعد االحصول اذن من النيابة العامة تم التوجه الى المكانين المحددين وبالمتابعة والتفتيش تم ضبط كمية من الالعاب النارية والمفرقعات الممنوعة من التداول وهي 36مكعب العاب نارية و160 قطعة مفرقعات.

واضاف البيان انه تم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.

كما وتهيب الضابطة الجمركية بالسادة المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذة الالعاب الخطرة على حياتهم والتبليغ عنها من خلال الإتصال على الرقم المجاني 132.